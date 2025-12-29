中鋁國際(02068)簽獲140億人幣項目合同，涉保密條款

中鋁國際(02068)(滬:601068)公布，於上周五（26日），與境外客戶簽署某項目合同，合同總金額約140億元人民幣。



該集團指，根據交易涉及的保密條款要求，為保護商業秘密，對客戶信息及項目細節予以豁免披露，而該客戶履約能力較強。該集團及子公司均與該客戶不存在關聯關係，有關合同的履行不影響業務獨立性。

《經濟通通訊社29日專訊》