29/12/2025 09:03

《駐京專電》財政工作會議：明年確保必要支出力度，大力提振消費

摘要
▷ 財政部2026年將實施積極財政政策，擴大支出
▷ 會議要求提振消費，增加重點領域投入
▷ 提出優化政府債券組合，促進就業增收

　　財政部召開全國財政工作會議指出，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。將大力提振消費，深入實施提振消費專項行動，積極擴大有效投資，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入。

　　會議要求，2026年財政工作抓好六項重點任務，包括堅持內需主導，大力提振消費，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入；進一步強化保基本、兜底線，促進居民就業增收等。

　　財政工作將優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益；此外，將提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。將持續優化支出結構，強化重點領域保障。加強財政金融協同，放大政策效能。

　　財政部表示，2026年將進一步增加財政科技投入，完善財政科技經費管理，強化企業科技創新主體地位。實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，開展新一批製造業新型技術改造城市試點，加快構建現代化產業體系。

　　會議要求，促進居民就業增收，支持辦好人民滿意的教育，提高醫療衛生服務保障水平，完善社會保障體系，在滿足民生需求中拓展發展空間。此外，要堅持穩扎穩打與大膽探索相結合，深化財稅體制改革。堅持管好資產與用好資產相結合，推動健全國有資產管理體系。推動經濟社會發展全面綠色轉型，加快建設美麗中國。推進污染防治攻堅，加強生態系統保護和修復，健全綠色低碳發展支持政策，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，增強綠色發展動能。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

