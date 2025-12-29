【聚焦人幣】人行升級數字人民幣方案，明年起實施，餘額將可計息

中國人民銀行出台《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。根據新行動方案，數字人民幣錢包餘額將可以計付利息；在不改變雙層運營架構的前提下，銀行類運營機構的數字人民幣將從銀行的表外進入表內，從100%準備金改為部分準備金；非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。



人民銀行副行長陸磊在人行主管媒體《金融時報》發文稱，研發試點十年後，數字人民幣將迎來方案升級。



《行動方案》從機制上明確了數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣(Digital Deposit Money)時代。未來的數字人民幣是中央銀行提供技術支持保障並實施監管、具有商業銀行負債屬性，以帳戶為基礎、兼容分布式帳本技術特點，在金融體系內發行、流通的現代化數字支付和流通手段，具備貨幣價值尺度、價值儲藏、跨境支付職能。



文章指出，《行動方案》在DC/EP理論框架下進一步優化了「雙層架構」。在頂層中央銀行端，數字人民幣由中央銀行負責業務規則、技術標準制定，承擔相關基礎設施的規劃、建設和運營。在二層業務運營機構端，商業銀行在自身界面為個人、單位開立數字人民幣錢包，負責客戶的數字人民幣安全，提供流通支付服務，承擔相應的合規和反洗錢責任，納入存款保險範疇，與存款享有同等安全保障。非銀行支付機構為客戶提供的數字人民幣由客戶以自身的銀行存款兌換，屬於非銀行支付機構負債，依法納入數字人民幣保證金監管。



*數字人民幣由現金型進入存款貨幣型*



文章指出，數字技術運用在顯著提升支付效率的同時，也帶來了現金漏損、金融脫媒、體外循環、反洗錢風險。為進一步明確運營機構責任和權利對稱關系，經反復驗證，《行動方案》規範了數字人民幣計量框架，將銀行類數字人民幣業務運營機構的數字人民幣納入準備金制度框架管理，其開立的數字人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數。參與數字人民幣運營的非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。數字人民幣錢包餘額按照流動性分別計入相應貨幣層次。這一制度安排標誌著數字人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型數字人民幣2.0版。



在貨幣履行支付手段職能方面，實時結算、匿名和離線支付是現金在高度依賴終端、網絡、移動互聯的數字經濟時代不可替代的優勢。《行動方案》提出「全面推進數字人民幣受理環境建設」，依托高效系統設計和全局一本帳實現實時結算，全面降低信息流與資金流分離的交易費用。同時，帳戶相對於現金的生息能力對個人和單位的激勵、存款貨幣有利於保持負債穩定性對商業銀行的激勵，是任何貨幣創新工作中不容忽視的決定性因素。



數據顯示，截至2025年11月末，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7萬億元。通過數字人民幣App開立個人錢包2.3億個，數字人民幣單位錢包已開立1884萬個。多邊央行數字貨幣橋(mBridge)累計處理跨境支付業務4047筆，累計交易金額折合人民幣3872億元，其中數字人民幣在各幣種交易額佔比約95.3%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》