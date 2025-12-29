  • 會員
AH股新聞

29/12/2025 10:20

《車企血戰》保時捷在華銷量大跌，東安控股旗下鄭州、貴陽經銷商停業

　　保時捷市場表現惡化。公司財報顯示，前三季度，保時捷在全球銷售汽車同比下滑6%。同期，中國市場銷量同比大跌26%，降至4.3萬輛。在經銷商閉店傳聞發酵數日後，保時捷一家經銷商於12月26日發布通告稱，鄭州中原保時捷店、貴陽孟關保時捷店和鄭州東錦大眾店暫停營業，全體員工放假，具體恢復營業時間待定。

　　上述三家暫停營業經銷商隸屬於東安控股集團有限公司。東安控股成立於2018年，總部位於河南省新鄉市，主營業務涵蓋汽車流通、汽車產業園和金融投資。東安控股代理品牌包括保時捷、寶馬、沃爾沃、豐田等。

　　東安控股稱，近年來經濟下行，消費降級，疊加汽車行業價格戰等因素，導致集團經營困難。上述三家店面停業期間，員工薪酬暫按當地最低生活標準發放，拖欠員工的帳款和工資預計在60天內陸續發放，員工社保將正常繳納。

　　部分消費者在上述店面購買車輛後，還未取得車輛合格證。東安控股稱，正在與銀行、廠家溝通，近期有望達成結果，盡快向消費者交付合格證。東安控股稱，未來還將分批次支付供應商欠款和客戶定金、儲值保養資金等。
《經濟通通訊社29日專訊》

