《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2904.80
|寒武紀
|(688256)
|2834.86
|工業富聯
|(601138)
|1630.79
|兆易創新
|(603986)
|1602.68
|洛陽鉬業
|(603993)
|1235.48
|華友鈷業
|(603799)
|1089.55
|貴州茅台
|(600519)
|1058.07
|中國鋁業
|(601600)
|1017.96
|海光信息
|(688041)
|857.22
|臻鐳科技
|(688270)
|789.30
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|陽光電源
|(300274)
|3391.84
|中際旭創
|(300308)
|2836.52
|寧德時代
|(300750)
|1975.34
|新易盛
|(300502)
|1958.99
|勝宏科技
|(300476)
|1787.65
|北方華創
|(002371)
|1605.37
|立訊精密
|(002475)
|1144.88
|天孚通信
|(300394)
|1117.57
|比亞迪
|(002594)
|1031.72
|滬電股份
|(002463)
|1011.88
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
