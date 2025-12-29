  • 會員
AH股新聞

29/12/2025 17:39

《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2904.80
寒武紀(688256)2834.86
工業富聯(601138)1630.79
兆易創新(603986)1602.68
洛陽鉬業(603993)1235.48
華友鈷業(603799)1089.55
貴州茅台(600519)1058.07
中國鋁業(601600)1017.96
海光信息(688041)857.22
臻鐳科技(688270)789.30
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
陽光電源(300274)3391.84
中際旭創(300308)2836.52
寧德時代(300750)1975.34
新易盛(300502)1958.99
勝宏科技(300476)1787.65
北方華創(002371)1605.37
立訊精密(002475)1144.88
天孚通信(300394)1117.57
比亞迪(002594)1031.72
滬電股份(002463)1011.88

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》

