  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：財政部明年擴大財政支出，支持消費品以舊換新

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 財政部2026年擴大財政支出，支持消費品以舊換新
▷ 全國財政工作會議提出優化政府債券工具組合
▷ ST長藥涉財務造假被啟動退市程序

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

退市常態化格局加速形成，出清方式更多元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
*ST長藥涉嫌嚴重財務造假，觸及重大違法強制退市情形，將被依法啟動退市程序；瓦軸集團發起以終止瓦軸B上市地位為目的的全面要約收購；石家莊中院發布ST旭電普通代表人訴訟權利登記公告……一組最新案例的進展勾勒出2025年A股退市領域的全新畫像，「打假退市」「佔用退市」「主動退市」「退市不免責」「強化退市過程中投資者保護」等成為2025年的退市關鍵詞。

全國財政工作會議提出，擴大財政支出盤子，優化政府債券工具組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月27日至28日，全國財政工作會議在北京召開。會議明確，2026年繼續實施更加積極的財政政策。擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。持續優化支出結構，強化重點領域保障。加強財政金融協同，放大政策效能。

「汽車人，變形出發！」--浙江汽配企業轉型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年的歲末，當中國證券報記者採訪這位均勝集團的董事長時，一台名為「賈維斯」的人形機器人，正安靜地佇立在王劍峰身旁。「人形機器人將是繼新能源汽車、智能駕駛後，我們迎來的又一歷史性發展機遇！」王劍峰的判斷，正成為躋身浙江「汽配天團」一眾公司的共識。


《上海證券報》

2025，中國經濟頂壓前行、向新向優的發展邏輯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「頂壓前行、向新向優」--在日前召開的中央經濟工作會議上，習近平總書記這樣總結2025年的中國經濟。全年經濟總量有望達到140萬億元左右，科技創新成果豐碩，改革開放邁出新步伐……面對外部環境變化影響加深、國內供強需弱矛盾突出等老問題、新挑戰，中國經濟何以頂住壓力、破浪前行？

財政部：2026年將擴大財政支出盤子，繼續安排資金支持消費品以舊換新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在12月27日至28日舉行的全國財政工作會議上，財政部部長藍佛安表示，2026年繼續實施更加積極的財政政策。「更加積極，既體現在資金規模上，更體現在提高資金使用效益上。」藍佛安介紹：明年將擴大財政支出盤子，確保必要支出力度；優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。

2025，IPO包容向新：科創不息，未來已來
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，對處於關鍵成長期的硬科技企業而言，是轉折之年，更是喜悅之年。截至12月28日，2025年已有111家公司實現A股上市，募資額合計達1253.24億元，其中電子、汽車、公用事業、電力設備、生物醫藥五大行業募資額佔比超七成。


《證券時報》

全國財政工作會議召開，錨定明年六大任務
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月27日至28日，全國財政工作會議在北京召開。會議總結2025年財政工作，布置2026年重點任務。財政部黨組書記、部長藍佛安作工作報告。會議指出，2026年繼續實施更加積極的財政政策。會議要求，2026年財政工作抓好六項重點任務，包括堅持內需主導，大力提振消費，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入；進一步強化保基本、兜底線，促進居民就業增收等。

財政收入穩增長基礎牢固，支出延續「早發快用」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國財政工作會議強調，2026年繼續實施更加積極的財政政策並提高精准度和有效性。新的一年，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，為財政收入平穩增長奠定基礎，也為擴大財政支出盤子、確保必要支出力度創造條件。受訪專家預計，2026年更大規模的財政支出盤子將繼續保持「早發快用」節奏，以爭取在年內實現更多實物工作量。

匯率沒有單邊走勢，雙向波動是常態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，人民幣對美元匯率連續升值引起市場關注，看漲情緒一度濃厚。不過，隨著在岸和離岸的即期價格在7.0這一關鍵點位「拉鋸」，市場對後市人民幣匯率是否會繼續強勢升值存在分歧，匯率雙向波動將是常態。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區