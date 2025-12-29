《神州頭條》報章頭版摘要：財政部明年擴大財政支出，支持消費品以舊換新

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



退市常態化格局加速形成，出清方式更多元

*ST長藥涉嫌嚴重財務造假，觸及重大違法強制退市情形，將被依法啟動退市程序；瓦軸集團發起以終止瓦軸B上市地位為目的的全面要約收購；石家莊中院發布ST旭電普通代表人訴訟權利登記公告……一組最新案例的進展勾勒出2025年A股退市領域的全新畫像，「打假退市」「佔用退市」「主動退市」「退市不免責」「強化退市過程中投資者保護」等成為2025年的退市關鍵詞。



全國財政工作會議提出，擴大財政支出盤子，優化政府債券工具組合

12月27日至28日，全國財政工作會議在北京召開。會議明確，2026年繼續實施更加積極的財政政策。擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。持續優化支出結構，強化重點領域保障。加強財政金融協同，放大政策效能。



「汽車人，變形出發！」--浙江汽配企業轉型

2025年的歲末，當中國證券報記者採訪這位均勝集團的董事長時，一台名為「賈維斯」的人形機器人，正安靜地佇立在王劍峰身旁。「人形機器人將是繼新能源汽車、智能駕駛後，我們迎來的又一歷史性發展機遇！」王劍峰的判斷，正成為躋身浙江「汽配天團」一眾公司的共識。





《上海證券報》



2025，中國經濟頂壓前行、向新向優的發展邏輯

「頂壓前行、向新向優」--在日前召開的中央經濟工作會議上，習近平總書記這樣總結2025年的中國經濟。全年經濟總量有望達到140萬億元左右，科技創新成果豐碩，改革開放邁出新步伐……面對外部環境變化影響加深、國內供強需弱矛盾突出等老問題、新挑戰，中國經濟何以頂住壓力、破浪前行？



財政部：2026年將擴大財政支出盤子，繼續安排資金支持消費品以舊換新

在12月27日至28日舉行的全國財政工作會議上，財政部部長藍佛安表示，2026年繼續實施更加積極的財政政策。「更加積極，既體現在資金規模上，更體現在提高資金使用效益上。」藍佛安介紹：明年將擴大財政支出盤子，確保必要支出力度；優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。



2025，IPO包容向新：科創不息，未來已來

2025年，對處於關鍵成長期的硬科技企業而言，是轉折之年，更是喜悅之年。截至12月28日，2025年已有111家公司實現A股上市，募資額合計達1253.24億元，其中電子、汽車、公用事業、電力設備、生物醫藥五大行業募資額佔比超七成。





《證券時報》



全國財政工作會議召開，錨定明年六大任務

12月27日至28日，全國財政工作會議在北京召開。會議總結2025年財政工作，布置2026年重點任務。財政部黨組書記、部長藍佛安作工作報告。會議指出，2026年繼續實施更加積極的財政政策。會議要求，2026年財政工作抓好六項重點任務，包括堅持內需主導，大力提振消費，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入；進一步強化保基本、兜底線，促進居民就業增收等。



財政收入穩增長基礎牢固，支出延續「早發快用」

全國財政工作會議強調，2026年繼續實施更加積極的財政政策並提高精准度和有效性。新的一年，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，為財政收入平穩增長奠定基礎，也為擴大財政支出盤子、確保必要支出力度創造條件。受訪專家預計，2026年更大規模的財政支出盤子將繼續保持「早發快用」節奏，以爭取在年內實現更多實物工作量。



匯率沒有單邊走勢，雙向波動是常態

近期，人民幣對美元匯率連續升值引起市場關注，看漲情緒一度濃厚。不過，隨著在岸和離岸的即期價格在7.0這一關鍵點位「拉鋸」，市場對後市人民幣匯率是否會繼續強勢升值存在分歧，匯率雙向波動將是常態。