照顧者 情緒健康
AH股新聞

29/12/2025 17:29

《神州經脈》滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指連升九日，創今年最長連升紀錄
▷ 國務院調整935項商品進口關稅，2026年1月1日實施
▷ 解放軍東部戰區今起台海周邊組織「正義使命-2025」演習

　　滬深三大指數今日漲跌不一，滬綜指微升0.04%，報3965.28點，錄得九連升，是今年以來最長的連升紀錄。深市表現疲，深成指收跌0.49%，創業板指一度跌逾1%，最終收跌0.66%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日縮量208億元或1%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0098，較上個交易日4時30分收盤價跌13點子，兩連跌，全日在7.0071至7.0179之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0331，較上個交易日升27點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個月新高，較市場預測仍偏弱逾270點。

*今日新聞精選*

1. 國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，自2026年1月1日起，對部分商品的進口關稅稅率和稅目進行調整。對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率；增列智能仿生機器人、生物航空煤油、林下山參等本國子目，調整後稅則稅目總數為8972個；降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅；取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率等。

2. 解放軍東部戰區今日起，在位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。美國日前宣布對台軍售約111億美元的武器裝備。外界認為，解放軍此次對台軍演，是針對美國對台軍售。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應稱，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，都必將遭到中方的堅決回擊。

3. 中柬泰外長會晤今日在雲南成功舉行，三方會晤後發表新聞公報，明確柬泰將進一步加強溝通，增進理解，循序漸進地鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平。中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中國將始終做柬泰關係發展的促進者，也願意提供一切必要的協助和支持。

4. 人民銀行出台《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。根據新行動方案，數字人民幣錢包餘額將可以計付利息；在不改變雙層運營架構的前提下，銀行類運營機構的數字人民幣將從銀行的表外進入表內，從100%準備金改為部分準備金；非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。

5. 1-11月，全國國有及國有控股企業營業總收入同比增長1%；利潤總額37194.5億元，同比下降3.1%，降幅較1-10月的3%略增。1-11月，國有企業應交稅費52803億元，同比增0.2%。11月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.3個百分點。

6. 萬科今日公布年內交付數據，全年預計按期保質交付房屋11.7萬套，其中1.6萬套提前30天交付，約5000套實現跨年提前交付，累計交付量已佔近兩年待交付總量約70%，交付高峰期已過。公開資料整理顯示，2025年行業持續承壓，萬科在國家保交房政策及多方支持下全力攻堅，全年實際交付近12萬套，後續交付壓力顯著下降，公司稱將保持節奏確保剩餘房源如期保質完成。

7. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，2026年車市增長的判斷比較複雜，最重要的年初因素就是春節滯後的大年因素，今年疊加國家補貼實施的早，效果會很突出，實現1月的開門紅正增長應該沒問題，2月壓力稍大，總體仍是1-2月樂觀的開門紅。

8. 小鵬汽車今日宣布，新款P7+應用了全球化統一的生產和安全標準，並將在全球36國同步發布。董事長何小鵬表示，新款P7+在座艙精致感和舒適性全面升級，包括104項的體驗升級和36%的一級總成升級。此外，新款小鵬P7+提供純電版和增程版，增程版的綜合續航里程將達到1550公里，純電版本續航里程達到725公里。

