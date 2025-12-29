  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 17:00

《鍾之日記》滬指九連升，車股逆市衝

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指12月29日收漲0.04%錄九連升
▷ 汽車股受政策利好刺激集體上漲
▷ 中遠高管張勇任中聯辦副主任[資料未提供]

　　12月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　聖誕節假後回歸，恒指衝高回落，今早一度升逾200點，高見26082點，為半個月來首次重上二萬六大關，惟午後升勢無以為繼，更調頭倒跌，全日收報25635，跌183點或0.7%，主板成交逾2245億元。香江魚缸本周只有3個全日及31日的半日市。

　　滬深三大指數今日漲跌不一，滬綜指微升0.04%，報3965.28點，錄得九連升，是今年以來最長的連升紀錄。深市表現疲，深成指收跌0.49%，創業板指一度跌逾1%，最終收跌0.66%。滬深兩市全日成交額2.14萬億人民幣，較上一個交易日縮量208億元或1%。

*1月車市有望開門紅，汽車股集體走高*

　　全國財政工作會議於27日及28日舉行，財政部表明，2026年將擴大財政支出，大力提振消費。深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準。受政策利好刺激，汽車股今日集體走強。

　　比亞迪(01211)雖否認將推出飛行汽車的傳聞，並稱沒有此類計劃和安排，股價仍升3.7%，為表現最佳藍籌；吉利(00175)收漲3.4%，為表現次佳藍籌股。蔚來(09866)揚4.9%，理想汽車(02015)漲1.6%，東風(00489)升0.7%。小鵬汽車(09868)宣布將在全球36國同步發布2026款P7+，增程版綜合續航達1550公里；並密集升級中東非市場的本地化布局，包括成功登陸卡塔爾市場，及在阿聯酋、埃及啟用新展廳，股價受提振彈3.9%。　

　　另外，零跑汽車(09863)升0.9%，宣布與一汽股權訂立內資股認購協議，計劃以每股50.03元人民幣的價格發行7483.22萬股內資股，總籌資約37.44億元人民幣。所得款項當中約50%將用於研發投入、約25%補充營運資金及約25%擴大銷售服務網絡。

　　乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，受惠於春節滯後的大年因素，疊加國家補貼實施，2026年1月車市有望實現開門紅。預計明年第一季度車市同比持平，新能源汽車同比有望微增5%。崔東樹還表示，隨著國家政策傾斜支持投資生育，二胎和三胎家庭的規模持續擴大，中高端大空間車型需求持續增長，與之對應的小型電動車作為家庭第二輛車的空間也在持續增長。

　　此前，國家發展改革委產業發展司發表題為《大力推動傳統產業優化提升》的文章指出，展望「十五五」時期，對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業，未來行業發展的重點包括規範市場秩序、防止低價無序競爭、提升技術創新能力、加強供應鏈治理及保障中小企業款項支付。

*中遠高管任中聯辦副主任，或肩負處理好長和售產任務*

　　長和集團計劃出售巴拿馬等全球43個港口的交易仍處膠著之際，近日接連出現相關消息。先有英國《金融時報》報道指，貝萊德參與的收購長和包括巴拿馬運河的關鍵資產等港口交易面臨失敗風險，因中遠海運集團要求在交易中獲得多數權益；後有央企中遠海運集團(COSCO)副總經理張勇已經出任香港中聯辦副主任，他此行來港的任務之一，是處理好長和出售巴拿馬等港口一事。

　　長和(00001)今日收挫3%，中遠海控(01919)微升0.2%，同系中遠海運港口(01199)則跌0.3%。

　　港媒消息指，張勇於2023年9月起擔任中遠海運副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問。他也曾任中央財經領導小組辦公室經濟二組副巡視員，經濟四局副巡視員、副局長。鑑於中遠是長和售巴拿馬港口交易中的重要一方，有政商界人士預料，他來港的任務之一，「是處理好長和這場交易風波」。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區