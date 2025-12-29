《鍾之日記》滬指九連升，車股逆市衝

12月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



聖誕節假後回歸，恒指衝高回落，今早一度升逾200點，高見26082點，為半個月來首次重上二萬六大關，惟午後升勢無以為繼，更調頭倒跌，全日收報25635，跌183點或0.7%，主板成交逾2245億元。香江魚缸本周只有3個全日及31日的半日市。



滬深 三大指數今日漲跌不一，滬綜指微升0.04%，報3965.28點，錄得九連升，是今年以來最長的連升紀錄。深市表現疲，深成指收跌0.49%，創業板指一度跌逾1%，最終收跌0.66%。滬深兩市全日成交額2.14萬億人民幣，較上一個交易日縮量208億元或1%。



*1月車市有望開門紅，汽車股集體走高*



全國財政工作會議於27日及28日舉行，財政部表明，2026年將擴大財政支出，大力提振消費。深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準。受政策利好刺激，汽車股今日集體走強。



比亞迪(01211)雖否認將推出飛行汽車的傳聞，並稱沒有此類計劃和安排，股價仍升3.7%，為表現最佳藍籌；吉利(00175)收漲3.4%，為表現次佳藍籌股。蔚來(09866)揚4.9%，理想汽車(02015)漲1.6%，東風(00489)升0.7%。小鵬汽車(09868)宣布將在全球36國同步發布2026款P7+，增程版綜合續航達1550公里；並密集升級中東非市場的本地化布局，包括成功登陸卡塔爾市場，及在阿聯酋、埃及啟用新展廳，股價受提振彈3.9%。



另外，零跑汽車(09863)升0.9%，宣布與一汽股權訂立內資股認購協議，計劃以每股50.03元人民幣的價格發行7483.22萬股內資股，總籌資約37.44億元人民幣。所得款項當中約50%將用於研發投入、約25%補充營運資金及約25%擴大銷售服務網絡。



乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，受惠於春節滯後的大年因素，疊加國家補貼實施，2026年1月車市有望實現開門紅。預計明年第一季度車市同比持平，新能源汽車同比有望微增5%。崔東樹還表示，隨著國家政策傾斜支持投資生育，二胎和三胎家庭的規模持續擴大，中高端大空間車型需求持續增長，與之對應的小型電動車作為家庭第二輛車的空間也在持續增長。



此前，國家發展改革委產業發展司發表題為《大力推動傳統產業優化提升》的文章指出，展望「十五五」時期，對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業，未來行業發展的重點包括規範市場秩序、防止低價無序競爭、提升技術創新能力、加強供應鏈治理及保障中小企業款項支付。



*中遠高管任中聯辦副主任，或肩負處理好長和售產任務*



長和集團計劃出售巴拿馬等全球43個港口的交易仍處膠著之際，近日接連出現相關消息。先有英國《金融時報》報道指，貝萊德參與的收購長和包括巴拿馬運河的關鍵資產等港口交易面臨失敗風險，因中遠海運集團要求在交易中獲得多數權益；後有央企中遠海運集團(COSCO)副總經理張勇已經出任香港中聯辦副主任，他此行來港的任務之一，是處理好長和出售巴拿馬等港口一事。



長和(00001)今日收挫3%，中遠海控(01919)微升0.2%，同系中遠海運港口(01199)則跌0.3%。



港媒消息指，張勇於2023年9月起擔任中遠海運副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問。他也曾任中央財經領導小組辦公室經濟二組副巡視員，經濟四局副巡視員、副局長。鑑於中遠是長和售巴拿馬港口交易中的重要一方，有政商界人士預料，他來港的任務之一，「是處理好長和這場交易風波」。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。