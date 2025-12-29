《Ａ股焦點》聞泰科技微升，擬1月赴荷蘭維權，或尋求國際仲裁索賠最多80億美元

就聞泰科技(滬:600745)旗下荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)被接管事件，聞泰科技董事長楊沐上周五（26日）在臨時股東會表示，公司已在荷蘭啟動多項法律程序，包括可能尋求國際仲裁，索賠金額最高或達80億美元（約624億港元）。



聞泰科技今早低開高走，現升0.29%，報38元人民幣。



*擬1月赴荷蘭維權*



據內媒報道，楊沐在臨時股東會指出，公司維護自身合法權益立場堅定不移，任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利，以及對安世半導體的合法控制權為前提。公司計劃於2026年1月在荷蘭舉行的第二次聽證會，重申立場並展開積極維權行動。



楊沐說，荷蘭政府的干預行為違反《中荷雙邊投資保護協定》，公司於10月15日提交爭議通知，如果6個月內得不到解決，將尋求國際仲裁，索賠金額或高達80億美元。上周，公司與荷蘭企業法庭指派的安世半導體獨立董事及股權託管人展開首輪會談，雙方就關切問題進行溝通，並同意繼續保持對話。



*公司料明第1至2季完成新供應商導入*



楊沐稱，安世中國正依法推進生產自救，同步拓展國內外晶圓供應商資源，相關測試與驗證工作正在進行，預計2026年第1季至第2季度完成新供應商導入，以保障產能與市場供應穩定。

