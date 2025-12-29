《Ａ股焦點》欣旺達挫近11%，電池質量造成損失，吉利汽車索賠23億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

因電池存在質量問題造成損失，吉利汽車(00175)起訴電池企業欣旺達(深:300207)，索賠23.14億元（人民幣．下同）。12月26日晚間，欣旺達發布公告披露上述信息。



欣旺達今早低開低走，現挫10.96%，報26.49元。



欣旺達是國內主流電池企業之一，除了生產消費類電池，還通過子公司欣旺達動力科技股份有限公司（下稱「欣旺達動力」）生產動力電池。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2025年前11個月，欣旺達動力電池裝車量在國內排名第六，市佔比為3.25%。



欣旺達動力曾向威睿電動汽車技術（寧波）有限公司（下稱「威睿」）供應電池電芯，這些電芯應用於吉利系品牌車型。威睿兩大股東分別是極氪汽車（上海）有限公司和吉利汽車集團，目前兩家公司隸屬於吉利汽車。



欣旺達稱，12月25日收到寧波市中院送達的起訴狀等訴訟材料。威睿提出，存在質量問題的電芯供應時間為2021年6月至2023年12月。案件尚未開庭審理，暫時無法評估對公司的利潤影響，目前公司及欣旺達動力的生產經營活動一切正常。



*索賠很可能與極氪品牌有關*



財報顯示，欣旺達2024年和2025年前三季度的淨利潤分別為14.7億元和14.1億元。威睿索賠額遠超欣旺達年度淨利潤。欣旺達和威睿沒有披露「質量問題電芯」應用情況，但威睿索賠很可能與極氪品牌有關。



2024年12月，極氪曾宣布，部分極氪001車型存在偶發充電速度變慢、電池容量異常衰減等問題，極氪為這部分車型免費更換了全新的電池包。《財新》報道稱，不願具名的行業資深人士透露，極氪部分車型當時使用欣旺達動力電池，出現質量問題存在隱患，不排除個別車輛起火事件與此有關。

《經濟通通訊社29日專訊》