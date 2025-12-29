《Ａ股焦點》比亞迪A股微升，闢謠將推出飛行汽車

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在微博發文稱，「有傳言說：『比亞迪將推出飛行汽車』，很多朋友發來信息問詢，在此統一回覆：此消息為不實信息！我們沒有此類計劃和安排。」
截至A股中午收盤，比亞迪(01211)(深:002594)A股微升0.01%，報100.02元人民幣，H股大勇，大漲6%，最高見99.8港元逼近100元關。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 11:44
