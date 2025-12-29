  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 11:44

《Ａ股焦點》比亞迪A股微升，闢謠將推出飛行汽車

　　比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在微博發文稱，「有傳言說：『比亞迪將推出飛行汽車』，很多朋友發來信息問詢，在此統一回覆：此消息為不實信息！我們沒有此類計劃和安排。」

　　截至A股中午收盤，比亞迪(01211)(深:002594)A股微升0.01%，報100.02元人民幣，H股大勇，大漲6%，最高見99.8港元逼近100元關。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

下一篇新聞︰29/12/2025 11:37  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３１％，ＰＥＥＫ材料走強，商…

其他
More

29/12/2025 11:37  《駐京專電》發改委：堅決反對「內捲式」競爭，增強發展新質生…

29/12/2025 11:37  《駐京專電》發改委召開民營企業座談會，民企冀加快清理拖欠帳款

29/12/2025 11:19  《Ａ股焦點》民航股走強，中國國航Ａ漲超６％，民用航空法完成…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區