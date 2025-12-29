小鵬汽車將發布新款P7+，增程版續航將達1550公里

小鵬汽車(09868)今日宣布，2026款小鵬P7+即將發布。新款P7+應用了全球化統一的生產和安全標準，並將在全球36國同步發布。



小鵬汽車董事長何小鵬在社交媒體上表示，新款P7+在座艙精致感和舒適性全面升級，包括104項的體驗升級和36%的一級總成升級。此外，新款小鵬P7+提供純電版和增程版，增程版的綜合續航里程將達到1550公里，純電版本續航里程達到725公里。

《經濟通通訊社29日專訊》