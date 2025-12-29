微信回應安裝包11年膨脹500倍：是客觀情況，但不會無限增長

針對有用戶吐槽微信安裝包為何11年來膨脹五百多倍，體積愈來愈大，微信官方今日中午發文回應表示，這是一個客觀情況。微信功能不斷變多，需要包含的代碼、邏輯及資源，如圖片、表情等，客觀上會讓安裝包體積增長。但安裝包並不會無限增長，且微信在持續優化，最近安卓版微信安裝包體積也在持續下降。



據文章解釋，微信使用「硬鏈接」技術，在聊天場景下轉發同一份文件不會重複存儲；為了不打斷用戶聊天體驗，微信採用「異步刪除」機制，聊天記錄刪除後不會立即釋放空間，而是在手機空餘時間後台刪除。另外，文件過期則意味著它並未下載到微信本地，或者已被主動清理，並不佔用存儲空間。



文章指，基於用戶需求開發出來的很多功能，不一定都會導致存儲空間佔用變多。例如小程序、朋友圈、視頻號等功能產生的數據都是「緩存」，是可再生的數據，在緩存中把這些數據刪掉，不影響繼續使用這些功能，這些數據也隨時可從服務器重新下載。同時，緩存有空間佔用上限和自動清理機制。



文章並指，對於很多被空間不足困擾的用戶來說，問題根源可能是聊天記錄。微信佔用空間在40GB以上的用戶，聊天記錄平均佔比達70%。

《經濟通通訊社29日專訊》