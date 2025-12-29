【聚焦數據】財政部：首11月國企利潤同比降3.1%，營收同比增1%

財政部公布，1-11月，全國國有及國有控股企業營業總收入756257.6億元（人民幣．下同），同比增長1%；利潤總額37194.5億元，同比下降3.1%。



1-11月，國有企業應交稅費52803億元，同比增長0.2%。



11月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.3個百分點。

《經濟通通訊社29日專訊》