【聚焦數據】財政部：首11月國企利潤同比降3.1%，營收同比增1%

財政部公布，1-11月，全國國有及國有控股企業營業總收入756257.6億元（人民幣．下同），同比增長1%；利潤總額37194.5億元，同比下降3.1%。
1-11月，國有企業應交稅費52803億元，同比增長0.2%。
11月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.3個百分點。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 17:19
