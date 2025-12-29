  • 會員
回顧25 展望26
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 15:09

中柬泰外長今日在雲南會晤，三方公報：將循序漸進地鞏固停火局面

　　據外交部消息，中柬泰外長會晤今日在雲南玉溪成功舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩以及三國軍隊的負責人出席。三方會晤後發表新聞公報，從五個方面明確柬泰將進一步加強溝通，增進理解，循序漸進地鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平。

　　王毅表示，三方之間的討論是有益、建設性的，形成了重要共識：一是共同向前看、向前走。停火協議來之不易，不能停滯不前，不能半途而廢，更不能重燃戰火，這並非人民所願，也不是中方所盼；二是循序漸進不停留。停火安排的落實執行需要保持溝通協商，恢復兩國關係也要逐步推進，但只要雙方保持信心，平等對話，就一定能達成目標；三是重建互信最重要。沖突造成信任缺失，但柬泰是永遠的鄰國，擁有悠久友好交往史。

　　王毅稱，中方將始終做柬泰關係發展的促進者，願意提供一切必要協助和支持，包括停火監督、人道援助、掃雷合作等方面，期待並相信柬泰關係早日重回正軌。

　　泰國和柬埔寨上周六(27日)達成近幾個月內第二次停火協議，結束持續數周的激烈邊境衝突。這是雙方多年來最嚴重的一次交火。兩國於7月爆發衝突，在邊境部分地區交火五天，後經美國總統特朗普和馬來西亞總理安瓦爾斡旋達成停火，該停火於12月初破裂，衝突再度爆發。
《經濟通通訊社29日專訊》

