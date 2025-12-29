  • 會員
AH股新聞

29/12/2025 17:19

《中國要聞》國務院公布關稅調整方案，935項商品明年實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率

▷ 國務院2026年1月1日起調整935項商品進口暫定稅率
▷ 取消微型電機、硫酸等商品暫定稅率，恢復最惠國稅率
▷ 對34個貿易夥伴實施協定稅率，43國享零關稅待遇

　　國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，將自2026年1月1日起實施。為增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給，2026年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

　　一是推動高水平科技自立自強，促進建設現代化產業體系，降低壓力機用數控液壓氣墊、異型復合接點帶等關鍵零部件、先進材料的進口關稅。

　　二是助力推進經濟社會發展全面綠色轉型，降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅。

　　三是加大保障和改善民生力度，助力加快建設健康中國，降低人造血管、部分傳染病的診斷試劑盒等醫療產品的進口關稅。

　　此外，為增強國內大循環內生動力，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。

　　為服務科技發展和技術進步，支持循環經濟和林下經濟發展，2026年增列智能仿生機器人、生物航空煤油、林下山參等本國子目。調整後，稅則稅目總數為8972個。

　　為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，2026年根據中國與34個貿易夥伴簽署的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述貿易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。

　　為促進與最不發達國家的經貿合作，幫助最不發達國家發展，2026年繼續給予43個與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇；根據亞太貿易協定以及中國與有關東盟成員國政府間換文協議，繼續對原產於孟加拉國、老撾、柬埔寨、緬甸的部分進口貨物實施特惠稅率。
《經濟通通訊社29日專訊》

