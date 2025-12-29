《中國要聞》國務院公布關稅調整方案，935項商品明年實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，將自2026年1月1日起實施。為增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給，2026年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。



一是推動高水平科技自立自強，促進建設現代化產業體系，降低壓力機用數控液壓氣墊、異型復合接點帶等關鍵零部件、先進材料的進口關稅。



二是助力推進經濟社會發展全面綠色轉型，降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅。



三是加大保障和改善民生力度，助力加快建設健康中國，降低人造血管、部分傳染病的診斷試劑盒等醫療產品的進口關稅。



此外，為增強國內大循環內生動力，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。



為服務科技發展和技術進步，支持循環經濟和林下經濟發展，2026年增列智能仿生機器人、生物航空煤油、林下山參等本國子目。調整後，稅則稅目總數為8972個。



為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，2026年根據中國與34個貿易夥伴簽署的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述貿易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。



為促進與最不發達國家的經貿合作，幫助最不發達國家發展，2026年繼續給予43個與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇；根據亞太貿易協定以及中國與有關東盟成員國政府間換文協議，繼續對原產於孟加拉國、老撾、柬埔寨、緬甸的部分進口貨物實施特惠稅率。

《經濟通通訊社29日專訊》