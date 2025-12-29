《提振Ａ股》上交所推出明年系列降費讓利措施，預計全年減免11億

上海證券交易所12月26日宣布，將在2026年推出系列降費讓利措施，預計全年減免金額約11.13億元人民幣，涵蓋上市費、交易費及多項服務費。
2026年系列降費讓利措施包括，免收滬市上市公司上市費，減免交易單元使用費，免收可轉債以外的債券交易經手費等。同時，上交所下屬子公司減免交易網關流速費、上證e服務、上證e投票、上證雲等費用。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 09:38
《經濟通通訊社29日專訊》
