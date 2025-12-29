《Ａ股動向》吉祥航空：擬購25架空客A320飛機，涉41億美元

吉祥航空(滬:603885)公告稱，公司擬與空客公司簽訂《飛機購買協議》，購買25架空客A320系列飛機，交易價格41億美元。經國家批准認可後，空客公司將於2028年至2032年分批向公司交付上述飛機。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 17:52
