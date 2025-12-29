  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 17:52

《Ａ股動向》吉祥航空：擬購25架空客A320飛機，涉41億美元

　　吉祥航空(滬:603885)公告稱，公司擬與空客公司簽訂《飛機購買協議》，購買25架空客A320系列飛機，交易價格41億美元。經國家批准認可後，空客公司將於2028年至2032年分批向公司交付上述飛機。
《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/12/2025 17:57  《海納智見－王勝祖》中國策略－繼續逢低布局春季行情

下一篇新聞︰29/12/2025 17:39  《滬╱深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

29/12/2025 17:38  《中國要聞》兩部門：煙草企業廣告費不得在計算應納稅所得額時…

29/12/2025 17:29  《神州經脈》滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區