《Ａ股動向》吉祥航空：擬購25架空客A320飛機，涉41億美元

吉祥航空(滬:603885)公告稱，公司擬與空客公司簽訂《飛機購買協議》，購買25架空客A320系列飛機，交易價格41億美元。經國家批准認可後，空客公司將於2028年至2032年分批向公司交付上述飛機。

《經濟通通訊社29日專訊》