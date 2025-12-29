《Ａ股行情》滬綜指全日漲幅回落至0.04%九連升，數字貨幣板塊走強

滬深 三大指數今日漲跌不一，滬綜指微升0.04%，報3965.28點，錄得九連升，是今年以來最長的連升紀錄。深市表現疲，深成指收跌0.49%，創業板指一度跌逾1%，最終收跌0.66%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日縮量208億元或1%。



工信部成立人形機器人與具身智能標準化技術委員會，上交所明確商業火箭企業適用科創板第五套上市標準，商業航天和人形機器人概念活躍，步科股份(滬:688160)拉升至漲停，股價創新高，超捷股份(深:301005)、斯菱智驅(深:301550)漲幅居前。



數字貨幣概念股價造好，拉卡拉(深:300773)、翠微股份(滬:603123)揚超一成。人行升級數字人民幣方案，數字人民幣錢包餘額將可以計付利息，方案將於2026年1月1日正式實施。人民銀行副行長陸磊今日發文稱，該方案從機制上明確了數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣(Digital Deposit Money)時代。



下跌方面，鋰礦板塊跌幅居前，指數全日受挫2.74%。欣旺達(深:300207)跌超11%，國城礦業(深:000688)跌逾9%。另外，電力板塊持續走弱，國電電力(滬:600795)下挫近8%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4639.37 -0.38 上證指數 3965.28 +0.04 9038.20 深證成指 13537.10 -0.49 12355.18 創業板指 3222.61 -0.66 科創50 1346.32 +0.04 B股指數 253.42 +0.22 0.88 深證B指 1261.47 -0.30 0.43

《經濟通通訊社29日專訊》