29/12/2025 17:57

《海納智見－王勝祖》中國策略-繼續逢低布局春季行情

　　市場仍處於震盪蓄勢階段，可繼續逢低布局春季行情。港股在聖誕假期前維持窄幅震盪，而A股走強。

　　美元指數全周下跌0.7%至98，市場對明年美聯儲繼續降息的預期升溫，推動美元走弱、非美貨幣普遍走強，同步抬升了人民幣的升值預期。同時，CFETS人民幣匯率指數自7月以來持續上行，截至12月19日已累計升值2.6%至97.88。近期人民幣走勢偏強，疊加年末企業結匯需求上升，進一步推動離岸人民幣一度升破7關口；遠期匯率方面，人民幣升值預期進一步體現，1年期遠期匯率已升至6.87。但人民幣中間價升值節奏相對溫和，仍運行在7.036附近，顯示在7這一關鍵關口，央行可能並不希望人民幣過快突破。

　　同時，在美元走弱並疊加地緣政治緊張的背景下，大宗商品價格整體大幅上行。在年內黃金已明顯走強的基礎上，彈性更高的白銀、鉑鈀等貴金屬近期漲幅更為突出，銅、鋁等工業金屬也同步上漲。在其他資產方向流動性相對偏弱的情況下，資金進一步向金屬集中，周五白銀、鉑鈀等品種出現較為明顯的投機性加速上漲。

　　A股市場放量上漲，投機資金活躍，港股資金仍偏弱：A股在商業航天與A500ETF放量的帶動下，日均成交額回升至接近2萬億；而港股受聖誕假期影響，成交繼續回落至1600億。12月以來，A500ETF成交明顯放大，截至12月26日，主要5隻ETF日成交額已達570億，累計淨流入約900億，但A500衝量主要集中在季末，持續性有限。與此同時，商業航天板塊成交額已放大至4400億，佔A股成交比重升至20%；對比之下，人形機器人此前峰值約為16%。商業航天已開始虹吸市場資金，在整體市場成交未進一步放大的情況下，難以持續推升市場情緒。A股資金面方面，股票型ETF（剔除規模型）在短暫逆勢流入後，隨著市場反彈重新轉為淨流出112億。在科技板塊帶動下，兩融資金大幅流入416億，若後續缺乏持續性增量，短期向上突破的難度仍然較大。港股南向資金2.5個交易日僅流入26億。

　　綜上所述，市場即將完成2025年行情收官，A股或再度嘗試上行，港股也有望跟隨補漲，但A股進一步上行將面臨年度高點的壓力，在成交未出現明顯放量之前，直接突破難度較大，全周走勢或呈現衝高回落、繼續為春季行情蓄勢的格局。行業配置方面，短期內仍建議關注處於低位具備防禦屬性的內需消費與非銀金融板塊；若市場回落，則可作為布局科技板塊的窗口，重點關注回調相對充分的恒生科技以及具備政策支持的國產算力方向。

風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期，海外不確定因素發酵。

《海通國際首席經濟學家　王勝祖》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

