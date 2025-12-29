  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 08:46

【聚焦數據】內地11月工業利潤大降13.1%，首11月利潤增速回落至0.1%

　　國家統計局公布，11月份，規模以上工業企業利潤同比下降13.1%，為一年多來最大跌幅，降幅較10月大幅擴大7.6個百分點。而首11月利潤總額66268.6億元（人民幣．下同），同比僅增長0.1%，​​​​​​漲幅較前10個月下滑1.8個百分點。

　　首11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20083.6億元，同比下降1.6%；股份制企業實現利潤總額49565.6億元，下降0.4%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額16355.3億元，增長2.4%；私營企業實現利潤總額19319.9億元，下降0.1%。

　　統計局工業司首席統計師于衛寧表示，國際環境不穩定不確定因素較多、工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業利潤恢復基礎還需繼續鞏固。首11月增速有所回落，但仍然延續8月份以來的增長態勢，以裝備製造業、高技術制造業為代表的新動能行業保持較快增長，工業經濟轉型升級有序推進。從三大門類看，期內，製造業增長5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.4%；採礦業下降27.2%，降幅較首10個月收窄0.6個百分點。

　　經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰表示，11月利潤數據與第四季經濟活動整體降溫的趨勢相符，主因為中國國內需求疲軟。但他對工業利潤前景保持謹慎樂觀，原因之一是「反內捲」政策將提高企業盈利能力。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區