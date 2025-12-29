【聚焦數據】內地11月工業利潤大降13.1%，首11月利潤增速回落至0.1%

國家統計局公布，11月份，規模以上工業企業利潤同比下降13.1%，為一年多來最大跌幅，降幅較10月大幅擴大7.6個百分點。而首11月利潤總額66268.6億元（人民幣．下同），同比僅增長0.1%，​​​​​​漲幅較前10個月下滑1.8個百分點。



首11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20083.6億元，同比下降1.6%；股份制企業實現利潤總額49565.6億元，下降0.4%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額16355.3億元，增長2.4%；私營企業實現利潤總額19319.9億元，下降0.1%。



統計局工業司首席統計師于衛寧表示，國際環境不穩定不確定因素較多、工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業利潤恢復基礎還需繼續鞏固。首11月增速有所回落，但仍然延續8月份以來的增長態勢，以裝備製造業、高技術制造業為代表的新動能行業保持較快增長，工業經濟轉型升級有序推進。從三大門類看，期內，製造業增長5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.4%；採礦業下降27.2%，降幅較首10個月收窄0.6個百分點。



經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰表示，11月利潤數據與第四季經濟活動整體降溫的趨勢相符，主因為中國國內需求疲軟。但他對工業利潤前景保持謹慎樂觀，原因之一是「反內捲」政策將提高企業盈利能力。

《經濟通通訊社29日專訊》