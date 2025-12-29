弘業期貨(03678)股東蘇豪鍾山12月累計減持586萬H股，套現2004

弘業期貨(03678)(深:001236)公布，股東蘇豪鍾山於上周三（24日）通過集中競價方式減持90萬股H股。蘇豪鍾山於12月1至上周三累計減持約586.1萬股H股，佔0.58%股權，每股減持均價3.42元，套現約2004.4萬元



該集團指，權益變動後，蘇豪鍾山持股比例由2.41%降至1.83%，連同股東蘇豪控股、蘇豪弘業、蘇豪匯鴻和弘業物流在內，持股比例由50.58%降至50%。

《經濟通通訊社29日專訊》