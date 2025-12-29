  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 08:29

弘業期貨(03678)股東蘇豪鍾山12月累計減持586萬H股，套現2004

　　弘業期貨(03678)(深:001236)公布，股東蘇豪鍾山於上周三（24日）通過集中競價方式減持90萬股H股。蘇豪鍾山於12月1至上周三累計減持約586.1萬股H股，佔0.58%股權，每股減持均價3.42元，套現約2004.4萬元

　　該集團指，權益變動後，蘇豪鍾山持股比例由2.41%降至1.83%，連同股東蘇豪控股、蘇豪弘業、蘇豪匯鴻和弘業物流在內，持股比例由50.58%降至50%。
《經濟通通訊社29日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區