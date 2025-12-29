《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周三(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1833.80
|紫金礦業
|(601899)
|1342.85
|兆易創新
|(603986)
|1341.60
|寒武紀
|(688256)
|1327.12
|貴州茅台
|(600519)
|912.07
|中國中免
|(601888)
|862.87
|洛陽鉬業
|(603993)
|771.79
|華友鈷業
|(603799)
|715.87
|中國平安
|(601318)
|618.69
|海光信息
|(688041)
|602.39
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2615.78
|新易盛
|(300502)
|2483.55
|寧德時代
|(300750)
|1804.84
|陽光電源
|(300274)
|1794.70
|天孚通信
|(300394)
|1678.25
|勝宏科技
|(300476)
|1177.08
|立訊精密
|(002475)
|967.46
|英維克
|(002837)
|921.38
|天賜材料
|(002709)
|784.90
|東山精密
|(002384)
|703.09
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
