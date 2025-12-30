中國中車(01766)擬斥3.5億人幣參與基金，投資清潔能源裝備

中國中車(01766)(滬:601766)公布，擬斥3.5億元人民幣參與設立華輿甬元戰新（寧波）股權投資基金合夥企業（有限合夥）。
該集團指，該基金規模12億元人民幣，投資清潔能源裝備、新能源裝備、新能源汽車上下游產業鏈、數智產業、海工裝備、低空經濟等戰略性新興產業。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/12/2025 08:42
