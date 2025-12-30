《駐京專電》市監總局等六部門印發現代物流標準化重點工作計劃

市監總局、國家發展改革委、交通運輸部、商務部、國家數據局、國家郵政局近日聯合印發《現代物流標準化重點工作計劃（2025-2027年）》，集中部署5大板塊、101項國家標準研制任務，支撐縱深推進全國統一大市場建設。



*健全「通道+樞紐+網絡」現代物流運行體系*



《計劃》提到，在物流基礎設施功能提升方面，重點面向國家物流樞紐、物流園區、倉儲配送中心等重要物流基礎設施，加快研制基礎設施功能設計、服務能力、數字化評價等標準，提升物流基礎設施聯通水平，健全「通道+樞紐+網絡」現代物流運行體系；在物流裝備器具創新方面，重點健全托盤、周轉箱、集裝箱、集裝器標準體系，推動物流裝載器具循環共用，促進跨運輸方式物流設施設備高效銜接。



《計劃》明確，在物流數據開放互聯方面，重點研制物流數據基礎架構、物流數據交互共享、物流企業數據管理標準，進一步完善商品條碼、商品二維碼等信息採集技術標準在物流領域的應用，支撐物流數字化轉型、智能化改造；在物流服務運作提質增效方面，重點加快研制冷鏈物流、醫藥物流、多式聯運等涉及物流數智化、融合化發展相關標準，以及危險貨物運輸等涉及物流安全強制性國家標準。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》