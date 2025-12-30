  • 會員
30/12/2025 10:26

《駐京專電》工信部：加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展

▷ 工信部發布新型互聯網交換中心創新發展指導意見
▷ 文件要求引導企業互聯、支持多線接入與跨境服務
▷ 部署流量交換拓展、算網協同、技術研發四項重點任務

　　工信部發布《關於加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展的指導意見》，主要包括引導增值電信企業通過交換中心互聯，支持交換中心提供多線接入、跨境網絡通道等服務。

　　《指導意見》提出拓展流量交換場景、促進算網數智協同發展、提升行業賦能作用、推動技術研發部署4項重點任務。包括擴展業務覆蓋範圍。支持交換中心在滿足本地流量疏導需求的基礎上，向省級行政區內其他地市延伸，鼓勵在周邊省份設置節點，打造區域流量交換樞紐。

　　拓展流量交換場景。積極引導增值電信企業通過交換中心實現企業間互聯，提升東西向流量疏導效率。支持交換中心利用不同基礎電信企業帶寬資源，為企業提供多線互聯網接入。鼓勵交換中心與國際通信基礎設施協同聯動，提供高效、便捷、合規、安全的跨境網絡通道服務。

*加快「連算成網」，降低企業用算成本*

　　促進算網數智協同發展。推動通用數據中心、智能計算中心、超算中心廣泛接入交換中心，提高算力數據傳輸質量，加快「連算成網」。鼓勵交換中心充分發揮資源集中和地位中立優勢，積極構建算力調度和交易平台，開展算力感知、調度、交易、安全等相關業務，探索開展算電協同創新應用，結合地方政府補貼政策，降低企業用算成本。探索構建智能體互聯互通平台，提升人工智能應用服務能力。

*鼓勵衛星地面站就近接入交換中心*

　　提升行業賦能作用。鼓勵交換中心為企業提供便捷上雲服務，降低企業用雲門檻和成本，開展多雲互聯、雲邊互聯、邊邊互聯等業務。支持5G虛擬專網接入交換中心，為企業提供多家接入的行業專網服務。面向工業互聯網場景，為工業企業上雲上平台提供便利，降低組網復雜度。面向衛星互聯網場景，鼓勵衛星地面站就近接入交換中心，提高星地互通質量。面向車聯網、低空經濟等業務場景，滿足低時延應用的數據交換需求，提升行業賦能服務水平。

　　推動技術研發部署。推動人工智能、400G/800G光傳送、無損以太、隱私計算、量子通信等前沿技術在交換中心部署和應用，提升網絡交換效率和智能化運營水平。全面支持IPv6功能，加快分段路由等「IPv6+」技術在跨網場景的部署應用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

