貨幣攻略
etnet專輯
30/12/2025 13:57

《駐京專電》中央農村工作會議召開，習近平：做好「三農」工作至關重要

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中央農村工作會議29-30日北京召開，部署2026年三農工作
▷ 習近平指示2026為十五五開局，強調糧食生產及鄉村振興
▷ 會議提出實施千億斤糧食產能提升行動，加強耕地保護及技術攻關

　　中央農村工作會議29日至30日在北京召開，部署2026年「三農」工作。國家主席習近平作出重要指示指出，2026年是「十五五」開局之年，做好「三農」工作至關重要。扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。要毫不放鬆抓好糧食生產，促進良田良種良機良法集成增效，提升農業綜合生產能力和質量效益。

　　指示稱，要提高強農惠農富農政策效能，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平，促進農民穩定增收。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。要學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設，提升鄉村治理和文明鄉風建設水平。

*加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動*

　　會議強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，必須加快建設農業強國。要穩定糧油生產，加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，推動糧食品種培優和品質提升。加強水利基礎設施建設，強化氣象監測預報預警，增強農業防災減災能力。促進「菜籃子」產業提質增效，提升多元化食物供給能力。加強耕地保護和質量提升，嚴守耕地紅線，分區分類高質量推進高標準農田建設。

　　加強農業關鍵核心技術攻關和科技成果高效轉化應用，因地制宜發展農業新質生產力。要統籌建立常態化防止返貧致貧機制，健全常態化幫扶政策體系，接續支持欠發達地區發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。

　　要進一步深化農村改革，全面開展第二輪土地承包到期後再延長三十年整省試點，規範有序做好農村各類資源盤活利用，創新鄉村振興投融資機制，不斷增添鄉村發展動力活力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

照顧者 情緒健康

