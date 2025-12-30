  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

30/12/2025 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：數字人民幣迎升級，明年起計付利息

▷ 數字人民幣2026年1月1日起計付利息
▷ 港交所2025年IPO融資額近3000億港元
▷ 中國公募基金規模11月底達37萬億元

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

數字人民幣迎升級，明年1月1日起將計付利息
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
數字人民幣近期迎來升級，市場期待已久的計息功能將正式落地。中國證券報記者12月29日從中國人民銀行獲悉，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。

香江水暖：港股IPO融資領跑全球
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，港交所IPO數量超過110隻，募資規模重返全球第一。經手多宗項目的富而德律師事務所合夥人王昶舜用「火熱、百花齊放」來總結這一年。數據顯示，2025年，香港IPO融資總額接近3000億港元，全年19只A+H新股上市，佔港股IPO總融資額約五成。

招商基金：深入推進數字金融建設，全面擁抱數智化轉型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十五五」規劃建議指出，推動科技創新和產業創新深度融合，深入推進數字中國建設。對招商基金而言，全面啟動AI建設與部署，已不只是技術升級，更是融入國家金融安全體系、搶佔數字金融制高點的重要舉措。


《上海證券報》

從現金「進階」為存款，數字人民幣邁入2.0時代
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年1月1日起，數字人民幣將產生利息，利率則暫時比照活期存款利率--這是數字人民幣由現金型1.0版「進階」至存款貨幣型2.0版帶來的重要變革。

充裕的流動性，外資機構熱議中國資產「機遇期」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歲末年初，多家外資機構相繼發布新一年市場展望。在外資機構的觀察中，2026年，充裕的流動性、更有力的政策支持和具有吸引力的估值等因素，正共同構築中國資產的「上行機遇期」。

貫徹金融強國戰略，以高質量發展服務中國式現代化大局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆四中全會對「十五五」時期加快建設金融強國提出明確要求、作出戰略部署，為扎實做好「十五五」時期金融工作指明了方向。公募基金行業必須將自身成長融入國家大局，在服務實體經濟發展中展現新作為。


《證券時報》

37萬億元！公募基金規模連續8個月創新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至11月底，中國境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計37.02萬億元，這是公募基金規模歷史上首次突破37萬億元大關，也是連續8個月創下規模新高。

外貿發展韌性如何延續？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
6.2%，這是今年中國前11個月貨物貿易出口的同比增速（以人民幣計價）。在個別國家單邊實施高關稅的衝擊下，這一數據可以說遠超年初預期。預期之外，反映的是長期以來中國深入推進製造業轉型升級、貿易夥伴多元化布局帶來的出口韌性。

貴金屬狂飆背後的冷思考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月29日，美國芝商所集團宣布全線上調包括金、銀、鈀金、鋰等在內的金屬期貨交易保證金，並在當地時間周一收盤後生效，此舉引發國際金屬期貨價格出現多輪下跌，國際金價跌破每盎司4500美元整數關口，國內鈀金和鉑金主力合約則以跌停價收盤。

