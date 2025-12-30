  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

30/12/2025 17:08

《神州經脈》滬指止九連升，人幣即期破7，韓國總統李在明將訪華

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指平收3965.12點，終止連續九日上漲
▷ 人民幣即期匯率升破7元，收報6.9901
▷ 韓國總統李在明將於2026年1月4日訪華

　　滬深股市今日（30日）窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較昨日收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。明天為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首個交易日為1月5日。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7元關口，收報6.9901，較上個交易日4時30分收盤價升197點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來逾兩年半新高。離岸人民幣兌美元(CNH)升破6.99元。今日人民幣兌一美元中間價報7.0348，較上個交易日跌17點子，止五連升，較市場預測偏弱236點。

*今日新聞精選*

1. 中國外交部發言人宣布，應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明將於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問。韓國青瓦台方面同時宣布李在明訪華計劃，稱他將在北京與習近平會面，討論供應鏈、投資、數字經濟和打擊跨國犯罪等議題；1月6日至7日轉往上海，李在明將在上海舉行會議，促進在創投和新創企業領域的商業合作。

2. 中央農村工作會議29日至30日在北京召開，部署2026年「三農」工作。國家主席習近平作出重要指示指出，2026年是「十五五」開局之年，做好「三農」工作至關重要。扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。要毫不放鬆抓好糧食生產，促進良田良種良機良法集成增效，提升農業綜合生產能力和質量效益。

3. 中國外交部網站發文指，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在2025年國際形勢與中國外交研討會上發表主旨發言時指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。

4. 解放軍東部戰區昨起展開「正義使命-2025」環台軍演。此次環台軍演的重頭戲是今日的實彈射擊。據東部戰區微博，東部戰區陸軍部隊今日上午9時在台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊；下午1時陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊。兩輪實彈射擊均取得了預期效果。

5. 據日媒《日經新聞》報道，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居首位，二十多年來一直位居首位的日本汽車降至第二位。報道通過統計2025年1-11月各企業發布的資料和標普全球汽車(S&P Global Mobility)的數據發現，中國汽車的全球銷量預計同比增長17%至約2700萬輛，而日本車企合計銷量約為2500萬輛，與上年持平。

6. 由中國航空工業集團中國特種飛行器研究所自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，已成功獲得由中國民用航空局頒發的全國首張國產載人飛艇生產許可證（PC證），標誌著中國首款按照適航標準自主研製的載人飛艇正式進入批量生產階段，為國產載人飛艇的規模化交付和商業化運營奠定堅實基礎。

7. Meta宣布收購總部位於新加坡的中國人工智能初創企業Manus（蝴蝶效應），中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「這個問題建議向中方的主管部門詢問」。今年6月，Manus被爆已將公司總部從中國搬至新加坡，同時約數十名非核心員工被裁。Manus方面隨後確認了消息，並透露在當地高薪招聘AI工程師。

8. 教育部科學技術與信息化司司長周大旺今日在新聞發布會上透露，下一步，教育部將繼續深入推進人工智能賦能教育行動，計劃在明年出台相關政策文件，系統部署推進人工智能教育和應用，構建面向未來的教育體系。按照不同教育階段特點，分類推動人工智能通識教育，培養勝任智能時代的高素質人才。

【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

回顧展望－風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區