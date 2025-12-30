《鍾之日記》晶片機械人熱炒，恒指期結日收升

12月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



2025年即將結束，明日港股半日市，今日為港股今年最後一個全日市，恒指在期指結算最後交易日收報25854，升219點或0.9%，收復10天線（約25640）及20天線（約25728），惟全日成交不足兩千億元，近1998億元。



滬深股市今日窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較昨日收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。明天為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首个交易日為1月5日。



*機械人概念熱炒，優必選升逾8%越疆揚超13%*



工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會日前成立，將主要承擔人形機器人與具身智能基礎共通性、關鍵技術、部組件、整機與系統、應用、安全等領域產業標準制修訂工作。旨在發揮標準引領作用，加強高品質標準供給。



受政策利好刺激，AI機械人概念股持續造好。越疆(02432)今日上揚超13%，收報38.46元。公司昨日已決定建議A股上市，啟動首次公開發行人民幣普通股及於深圳證券交易所上市計劃，以推動業務發展、增強整體競爭力。



「人形機器人第一股」優必選(09880)收升逾8%，報129.4元。公司董事會主席、執行董事兼首席執行官周劍昨晚承諾，即日起12個月內不會減持其持有的超7000萬公司H股。這是他第二次發布自願禁售承諾，體現管理層對公司及行業未來發展前景的信心。此外，優必選擬斥16.65億元人民幣收購浙江鋒龍電氣(深:002931)約43%股權，藉此創造協同效應，加速其人形機器人的開發與商業化。



其他機械人股普遍見漲，第四範式(06682)彈逾7%，地平線機器人(09660)、商湯(00020)升超2%。旗下擁有AI模型及AI芯片雙業務的百度(09888)漲近9%，為今日表現最佳藍籌。據內媒統計，百度今年在具身智能領域的投資金額約為2至4億元人民幣，為大廠巨頭中首位。



東海證券指出，以機器人技術和AI為代表的智能製造領域正在跨越式發展，產業標準的研討有利於建立統一的技術規範，促進產業鏈上下游企業在基礎指標上達成協同。廣發證券則指，人形機器人在產品、產能端均已準備充分，首批量產指日可待，預計2026年人形機器人產品將開始量產銷售，正式進入交付，出貨量相比2025年預計是指數級的上升。



*AI晶片獲捧，百度大升領藍籌*



外媒報道，美國批准三星和SK海力士在2026年向其在中國的工廠引進晶片製造設備。美方針對向中國出口晶片製造設備實施了年度審批制度。三星電子和SK海力士將中國視為其重要的生產基地之一，尤其是傳統存儲晶片的生產基地。



旗下擁有AI模型及AI晶片雙業務的百度(09888)股價全日大升8.9%，報129.7元，領升藍籌，為AI晶片企業進行代工服務的中芯(00981)股價升4.24%，報72.5元，華虹(01347)則升3.86%，報75.25元。



中芯最新公布，擬收購中芯北方49%股權與賣方簽訂補充協議，最終作價為406億元人民幣，發行代價股份數量共計約5.47億股新A股，擬議收購完成後，中芯北方將成為其全資附屬公司。



另外，中芯控股與國家集成電路基金等訂立新合資合同及新增資擴股協議，以修訂前合資合同，據此：中芯南方的註冊資本將由65億美元增加至100.773億美元；及中芯控股、國家集成電路基金、國家集成電路基金二期、國家集成電路基金三期、上海集成電路基金、上海集成電路基金二期、泰新鼎吉、先導集成電路基金將分別持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股權。



