《神州基金》公募基金總規模首破37萬億元，連續八個月創新高

據中國基金業協會12月29日披露的數據，截至11月底，境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計37.02萬億元(人民幣．下同)，較10月末微增約600億元。



這是公募基金規模歷史上首次突破37萬億元大關，也是連續8個月創下規模新高，較年初的32.83萬億元增長超過4萬億元。



具體來看，截至11月底，股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金、基金中基金(FOF)以及其他基金的規模分別為5.8萬億元、10.52萬億元、15.19萬億元、3.6萬億元、2355.44億元以及1.67萬億元。與10月底相比，債券基金、貨幣市場基金、FOF及其他基金的規模均實現增長，股票基金、混合基金規模則有所回落。



上海證券基金評價研究中心業務負責人劉亦千分析稱，公募基金資產淨值由2016年的約9.1萬億元增長至今，年均增速約為16%，在低利率環境和居民財富結構調整背景下，體現出強勁的客戶基礎。若延續近年約10%至15%的中樞增速水平，明年行業規模有望向40萬億元關口邁進。

