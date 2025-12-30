  • 會員
AH股新聞

30/12/2025 14:24

《行業數據》日媒：中國今年汽車銷量料2700萬輛，超越日本躍居第一

　　據日媒《日經新聞》報道，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居首位，二十多年來一直位居首位的日本汽車降至第二位。報道通過統計2025年1-11月各企業發布的資料和標普全球汽車(S&P Global Mobility)的數據發現，中國汽車的全球銷量預計同比增長17%至約2700萬輛，而日本車企合計銷量約為2500萬輛，與上年持平。

　　中國車企銷量約7成來自中國國內市場，受惠於政府出台支援純電動汽車和插電式混合動力車(PHV)普及的政策，目前新能源乘用車滲透率已接近六成。惟國內供應過剩跡象增強，最大車企比亞迪(01211)(深:002594)開始降價，價格競爭日趨激烈。

　　報道並指，中國汽車製造商正在轉向出口尋找出路。將國內剩餘的EV銷售到海外市場的情況增加，也有觀點認為是「通縮出口」。在日本車佔據壓倒性優勢的東盟(ASEAN)，中國汽車銷量大幅增長49%，增至約50萬輛。豐田的泰國法人表示，截至11月泰國新車銷量中日本車所佔的比例為69%，與5年前的約九成相比急劇減少。

　　與此同時，各國通過引入關稅和新標準進行對抗等保護本國企業的趨勢正在加強。美國和加拿大對中國EV徵收100%以上的關稅。歐盟也對中國EV徵收最多45.3%的關稅。
《經濟通通訊社30日專訊》

