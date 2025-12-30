  • 會員
回顧25 展望26
AH股新聞

30/12/2025 17:11

【ＡＩ】騰訊混元開源翻譯模型1.5，支持端側部署和離線實時翻譯

　　騰訊混元今日宣布推出並開源翻譯模型1.5，共包含兩個模型：Tencent-HY-MT1.5-1.8B和Tencent-HY-MT1.5-7B，兩個模型均支持33個語種互譯以及5種民漢/方言，除了中文、英語、日語等常見語種，也包含捷克語、馬拉地語、愛沙尼亞語、冰島語等小語種。

　　據介紹，HY-MT1.5-1.8B主要面向手機等消費級設備場景，經過量化，支持端側直接部署和離線實時翻譯，僅需1GB內存即可流暢運行，並且宣稱在參數量極小的前提下，效果超過了大部分商用翻譯API。同時，與主流商用翻譯模型API對比，HY-MT1.5-1.8B推理速度更快，處理50個tokens的平均耗時只需0.18秒。

　　HY-MT1.5-7B模型效果相比前一版本效果有較大提升，是此前獲得WMT25比賽30個語種翻譯冠軍模型的升級版，重點提升了翻譯準確率，大幅減少了譯文中夾帶註釋和語種混雜的情況，實用性進一步增加。

　　目前兩個模型均已在騰訊混元官網上線，在Github和Huggingface等開源社區也可直接下載使用。
《經濟通通訊社30日專訊》

