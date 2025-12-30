  • 會員
30/12/2025 11:38

《中國要聞》民政部：建最低生活保障標準備案制度，防止「以錢定人」等現象

　　據《新華社》報道，在全國民政工作會議上獲悉，民政部將會同有關部門建立最低生活保障標準備案制度，從制度上防止「提標減人」「以錢定人」等現象。

　　民政部有關負責人表示，下一步還將優化升級動態監測信息平台，健全救助幫扶閉環運行機制，因地制宜發展服務類社會救助，及時發現困難群眾，精準實施救助幫扶；鞏固深化社會救助綜合治理，持續整治「漏保」「錯保」等問題，確保公平公正實施。　
《經濟通通訊社30日專訊》

