《華為動向》京東與華為達成深度技術合作

據京東雲今日消息，京東(09618)與華為技術有限公司於近日達成深度技術合作。雙方將聚焦智能廣告、大模型及雲計算等核心領域，通過京東雲計算、廣告算法升級、華為鯤鵬技術聯合創新，重點破解高並發場景下的廣告技術瓶頸，共同構建下一代高效、智能的廣告技術基礎設施。

《經濟通通訊社30日專訊》