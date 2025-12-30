  • 會員
AH股新聞

30/12/2025 17:07

《中國房產》成都今年土拍吸金850億暫居全國第四，同比增超兩成

　　四川成都土拍市場今日舉行最後一場拍賣，為新都區斑竹園街道廖家灣板塊一宗面積約16畝的住宅用地，起拍樓面價5000元（人民幣．下同）/平方米。最終，該地塊由民企甘肅鵬悅底價競得，為成都2025年土拍市場畫上句號。

　　據《第一財經》報道，中指研究院四川公司總經理黃雪介紹，據初步統計，2025年成都全市涉宅用地成交金額超850億元，同比增長超20%，暫居全國第四。

　　報道指，今年以來，成都土拍市場備受關注，上半年土拍市場最高紀錄持續刷新，把成都「地王」從「2萬+」推高到「4萬+」。不過，下半年成都土拍行情不再火爆，即使熱門核心板塊也沒有再爆出「地王」，成交地塊大多低溢價甚至底價成交，而且還有一些地塊流拍。

　　黃雪表示，從全年推地節奏上來看，為匹配企業年初拿地資金充裕、投資積極性高的特點，上半年成都推出的土地中，核心區域優質地塊佔比較多，吸引眾多企業，尤其是頭部大型企業積極爭搶，刷新樓面價紀錄。下半年推地相對分散，外圍區域佔比有所上升，但在成都核心區域改善化進程加速、均價穩步抬升的前提下，外圍區域優質地塊具備性價比優勢，疊加成都新規影響，新產品能夠形成設計代差，因此也吸引了不少企業參拍。
《經濟通通訊社30日專訊》

