《Ａ股行情》滬綜指低開0.44%，三大指數集體低開，明年起實施新關稅方案

國務院關稅稅則委員會宣布明年1月1日起實施稅務調整新方案，對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，並增列智能仿生機器人、生物航空煤油等本國子目，繼續 實施協定稅率和特惠稅率 。官媒指，此次部分商品關稅調整，重點惠及百姓生活、醫療健康、高端製造業和綠色轉型。



滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.44%，報3947.87點，深成指低開0.52%，創業板指低開0.44%。貴金屬、鋰礦、消費電子等板塊指數跌幅居前，Sora概念、智譜AI概念早盤活躍。



國家市場監管總局28日至29日召開全國市場監管工作會議，部署2026年重點任務，包括持續深化公平競爭治理，加力破除行政性壟斷，加強反壟斷反不正當競爭執法，深入整治「內捲式」競爭等。



新一代數字人民幣迎來方案升級，2026年1月1日起錢包餘額將可計息，銀行可以對數字人民幣錢包餘額自主開展資產負債經營管理，由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。 數字貨幣板塊開盤走強，翠微股份(滬:603123)迅速拉升至漲停。



人行今日進行3125億元（人民幣．下同）7天期逆回購，今日淨投放2532億元。內地元旦假期，A股市場2026年1月1日及2日休市，明年首个交易日为1月5日。元旦假期前，人行連續兩日大額放水6682億元。

《經濟通通訊社30日專訊》