回顧25 展望26
AH股新聞

30/12/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指平收止步九連升，深成指升0.49%機器人概念爆發

　　滬深股市今日窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較昨日收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。明天為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首个交易日為1月5日。

　　工信部發布《關於加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展的指導意見》，提出拓展流量交換場景、促進算網數智協同發展、提升行業賦能作用、推動技術研發部署4項重點任務。寒武紀(滬:688256)今日升逾4%，東芯股份(滬:688110)揚逾9%。

　　工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會日前成立，人形機器人概念股繼續集體爆發，AI應用概念亦走高，步科股份(滬:688160)、三花智控(深:002050)等近20隻股漲停，長盈精密(深:300115)逼近漲停。

　　下跌方面，海南自貿、免稅概念股領跌，零售、保險板塊跌幅居前。另外，商業航天股衝高後回調，神劍股份(深:002361)跌停，超捷股份(深:301005)下挫近8%。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004651.28+0.26　
上證指數3965.12+0.008875.33
深證成指13604.10+0.4912550.86
創業板指3242.90+0.63　
科創501359.87+1.01　
B股指數254.11+0.271.30
深證B指1263.39+0.150.43

《經濟通通訊社30日專訊》

