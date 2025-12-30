《Ａ股行情》滬綜指平收止步九連升，深成指升0.49%機器人概念爆發

滬深股市今日窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較昨日收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。明天為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首个交易日為1月5日。
工信部發布《關於加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展的指導意見》，提出拓展流量交換場景、促進算網數智協同發展、提升行業賦能作用、推動技術研發部署4項重點任務。寒武紀(滬:688256)今日升逾4%，東芯股份(滬:688110)揚逾9%。
工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會日前成立，人形機器人概念股繼續集體爆發，AI應用概念亦走高，步科股份(滬:688160)、三花智控(深:002050)等近20隻股漲停，長盈精密(深:300115)逼近漲停。
下跌方面，海南自貿、免稅概念股領跌，零售、保險板塊跌幅居前。另外，商業航天股衝高後回調，神劍股份(深:002361)跌停，超捷股份(深:301005)下挫近8%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4651.28
|+0.26
|上證指數
|3965.12
|+0.00
|8875.33
|深證成指
|13604.10
|+0.49
|12550.86
|創業板指
|3242.90
|+0.63
|科創50
|1359.87
|+1.01
|B股指數
|254.11
|+0.27
|1.30
|深證B指
|1263.39
|+0.15
|0.43
