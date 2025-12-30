《Ａ股行情》滬綜指平收止步九連升，深成指升0.49%機器人概念爆發

滬深股市今日窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較昨日收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。明天為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首个交易日為1月5日。



工信部發布《關於加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展的指導意見》，提出拓展流量交換場景、促進算網數智協同發展、提升行業賦能作用、推動技術研發部署4項重點任務。寒武紀(滬:688256)今日升逾4%，東芯股份(滬:688110)揚逾9%。



工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會日前成立，人形機器人概念股繼續集體爆發，AI應用概念亦走高，步科股份(滬:688160)、三花智控(深:002050)等近20隻股漲停，長盈精密(深:300115)逼近漲停。



下跌方面，海南自貿、免稅概念股領跌， 零售、保險板塊跌幅居前。另外，商業航天股衝高後回調，神劍股份(深:002361)跌停，超捷股份(深:301005)下挫近8%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4651.28 +0.26 上證指數 3965.12 +0.00 8875.33 深證成指 13604.10 +0.49 12550.86 創業板指 3242.90 +0.63 科創50 1359.87 +1.01 B股指數 254.11 +0.27 1.30 深證B指 1263.39 +0.15 0.43

