《Ａ股焦點》華誼兄弟跌0.47%，兩法人涉7473萬元執行案件被限高

天眼查官網顯示，近日華誼兄弟(深:300027)旗下兩家核心公司華誼兄弟電影有限公司、華誼兄弟傳媒股份有限公司及其法定代表人王忠磊、王忠軍被北京市朝陽區人民法院限制高消費，涉及7473萬元（人民幣．下同）執行案件。這已是王忠軍本月內第二次被限高，此前12月10日，他因廣告合同糾紛已被申請限高。



華誼兄弟今日低開，現跌0.47%，報2.13元。



華誼兄弟12月10日的公告顯示，公司因回款不及預期陷入流動資金緊張，截至當日逾期債務達5250萬元，超2024年經審計淨資產的10%，部分銀行帳戶已被凍結。王忠軍、王忠磊兄弟所持華誼兄弟股份100%被凍結，被凍結股份佔公司總股本的比例合計為13.81%。



此外，王忠軍1.54億股華誼兄弟股份於29日啟動二次司法拍賣，起拍價1.9元/股，總計約2.924億元。該批股份首次拍賣流拍，當時起拍價為2.23元/股。



除了資金危機，重要股東的減持也給公司運營增添變數。12月17日，阿里創投及其一致行動人馬雲減持後合計持股降至4.999996%，退出5%以上股東行列。

《經濟通通訊社30日專訊》