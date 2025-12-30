  • 會員
理財秘笈
AH股新聞

30/12/2025 14:46

《Ａ股焦點》AI眼鏡概念股走高，消費電子展下周在拉斯維加斯舉行

　　午後AI眼鏡概念震盪走高，長盈精密(深:300115)揚逾10%，環旭電子(滬:601231)升超6%，協創數據(深:300857)漲超5%，芯原股份(滬:688521)彈超5%。

　　消息面上，一年一度的消費電子展(CES)即將於下周在拉斯維加斯拉開帷幕，本屆展會將集中展示AI智能眼鏡、人形機器人、可穿戴設備等硬件產品。
《經濟通通訊社30日專訊》

