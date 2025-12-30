《兩岸關係》解放軍東部戰區：對台島北部海域實彈射擊獲預期效果

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

解放軍東部戰區昨（29日）起展開「正義使命-2025」環台軍演，其中今日上午8時至下午6時於台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。東部戰區發言人李熹海軍大校表示，今日上午9時，解放軍東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。



東部戰區微博發文稱，東部戰區今日組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。



東部戰區微博並發布軍演主題海報《正義之錘 封港斷線》，強調「重拳出擊，真打實封，錘頭斷尾，牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔」。



*特朗普淡化環台軍演，賴清德強調不會升高衝突*



美國日前批准了約111億美元的對台軍售，解放軍隨之啟動對台軍演，針對意味明顯。中國外交部旗下微信公眾號「寬廣太平洋」昨發文稱，美國應認清對台軍售的後果，並重申應恪守一中原則與中美三個聯合公報。



美國總統特朗普當地時間29日被問及此事時強調，自己與中國國家主席習近平的關係非常好，但「他沒跟我說過。而且我不認為他會這麼做」。特朗普還稱，「他們在那個地區進行海上演習已有20年了」，對於軍演「沒甚麼讓我擔心的」。



台灣領導人賴清德則就對岸今次軍演強調，台方不會升高衝突，亦不會挑起爭端，但會堅定守護台灣的安全與民主自由的生活方式。台灣軍方表示，已透過平常聯合情監偵綿密掌握動態，會持續關注並採取必要作為。





