《華為動向》孟晚舟：智能時代新征程開啟，明年華為全力以赴以質取勝

華為今日在微信公眾號發布華為輪值董事長孟晚舟的2026年新年致辭，題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》。孟晚舟表示，智能化變革浪潮奔湧，「這是我們面臨的長期戰略機遇」，又指「智能時代的新征程已經開啟」，「戰略聚焦，決勝價值戰場，以質取勝，做強組織能力，2026年的我們，必將全力以赴」。



*鴻蒙5.0以上終端設備超3600萬，鯤鵬已發展380萬開發者*



孟晚舟總結，過去一年，華為助力運營商建設5G-A網絡，為6000萬用戶提供極速網絡聯接體驗；在生態夥伴的支持下，鴻蒙生態體驗加速從「可用」到「好用」，鴻蒙5.0以上終端設備超過3600萬；乾崑智駕累計為140多萬輛乘用車裝上智慧大腦，輔助駕駛里程近70億公里；鯤鵬已發展6800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系操作系統累計裝機量超過1600萬套；昇騰已發展3000多家合作夥伴、400萬開發者，Atlas900超節點規模服務於互聯網、金融、運營商、電力等行業，共同構牢算力根基。



*明年主戰場包括強化行業垂直作戰，繁榮鴻蒙生態等*



至於華為2026年的主戰場，將包括：強化行業垂直作戰，使能千行百業智能化轉型；構建開源開放的鯤鵬昇騰生態，使能夥伴開發滿足各行各業需求的產品，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座；「水戰略」激發管道流量，AI融入通信網絡，從聯接躍遷到「智聯」；繁榮鴻蒙生態，為終端消費者帶來更多驚喜；鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量，打造安全舒適的駕乘體驗；重構AI數據中心，讓每瓦特產出更多Tokens；液冷超快充，讓有路的地方就有高質量的充電體驗。

《經濟通通訊社30日專訊》