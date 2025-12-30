  • 會員
30/12/2025 14:46

【ＡＩ】擎天租推「1元閃租」活動，出租智元靈犀X2人形機器人

　　上周一（22日）在上海舉行的全國機器人租賃生態峰會發布了「擎天租」機器人租賃平台後，擎天租昨宣布於2026年1月1日起推出「1元閃租」活動，主要出租智元機器人的靈犀X2人形機器人，活動範圍覆蓋北京、上海、廣州、深圳、杭州、鄭州、成都、蘇州、廈門、重慶等10座核心城市。

　　活動目前已經開放預約，明年1月1日-4日每日限時發放名額，首日及最後一日每城各發放30台，第二及三日每城各發放10台。

　　擎天租表示，希望通過這次活動，讓更多人零距離接觸前沿科技，親身體驗智能機器人帶來的改變與驚喜。

　　據介紹，擎天租目的是將高門檻的機器人使用場景轉化為類似共享充電寶的便捷租賃模式，從而打破當前機器人租賃市場運營成本高、合作鏈路複雜、內容同質化嚴重等行業痛點，讓企業和用戶能按需便捷租用機器人。

　　智元合夥人、擎天租董事長姜青松對機器人租賃行業有強大信心，認為「只有凝聚產業鏈各方的力量，才能共同開拓這個嶄新的時代……讓高效、靈活、智能的機器人服務滲透千行百業，真正將前沿科技轉化為驅動社會進步的強大動能」。

　　擎天租平台建立了覆蓋全國的租賃節點，觸達全國50個核心城市，預計在2026年內將滲透超過200個城市。
《經濟通通訊社30日專訊》

