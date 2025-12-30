  • 會員
理財秘笈
AH股新聞

30/12/2025 17:26

《神州金融》外匯局：9月末銀行業對外金融資產1.81萬億美元

　　國家外匯局公布，2025年9月末，中國銀行業對外金融資產18114億美元，對外負債14399億美元，對外淨資產3716億美元，其中，人民幣淨負債2249億美元，外幣淨資產5965億美元。

　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產10588億美元，債券資產4877億美元，股權等其他資產2650億美元，分別佔銀行業對外金融資產的58%、27%和15%。分幣種看，人民幣資產5312億美元，美元資產8855億美元，其他幣種資產3948億美元，分別佔29%、49%和22%。從投向部門看，投向境外銀行部門8825億美元，佔比49%；投向境外非銀行部門9289億美元，佔比51%。

　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債6695億美元，債券負債3062億美元，股權等其他負債4641億美元，分別佔銀行業對外負債的47%、21%和32%。分幣種看，人民幣負債7561億美元，美元負債2910億美元，其他幣種負債3928億美元，分別佔比53%、20%和27%。從來源部門看，來自境外銀行部門5788億美元，佔比40%；來自境外非銀行部門8610億美元，佔比60%。
《經濟通通訊社30日專訊》

