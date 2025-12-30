  • 會員
AH股新聞

30/12/2025 16:32

《兩岸關係》外交部：環台軍演是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒

　　解放軍東部戰區昨(29日)起舉行環台軍演，外交部發言人林劍今日在例行記者會上強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國人民解放軍開展有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

*兩輪實彈射擊達預期效果*

　　此次環台軍演的重頭戲是今日的實彈射擊。據東部戰區微博，東部戰區陸軍部隊今日上午9時在台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊；下午1時陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊。兩輪實彈射擊均取得了預期效果。

*戰機戰艦東南北海空域演練奪控要港等*

　　與此同時，東部戰區在台島以東海域組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力；在台島南北兩端相關海域組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

　　台灣的海巡署表示，已掌握對岸今早共發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。
《經濟通通訊社30日專訊》

