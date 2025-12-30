【ＡＩ】Meta收購中國AI初創企業Manus，外交部：建議向主管部門詢問

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

Meta宣布收購總部位於新加坡的中國人工智能初創企業Manus（蝴蝶效應），中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「這個問題建議向中方的主管部門詢問」。



據媒體報道，此次收購的具體金額沒有公布，但有業內人士估計高達數十億美元，是Meta公司的第三大併購，僅次於WhatsApp和Scale AI。Manus方面表示，此項收購是對其在通用Al Agent領域裏工作的認可，其專注於構建通用型AI Agent，幫助用戶高效完成研究、自動化和複雜任務。面對全球越來越多用戶的使用需求，團隊持續迭代產品，努力使Manus在實際使用中更實用，更可靠。根據12月初統計的數據，上線至今，Manus已處理超過147萬億個tokens，並創建了超過8000萬台虛擬計算機。



Manus是繼DeepSeek後，今年3月一推出即爆紅的國產「全球第一款通用Agent產品」，當時內測邀請碼「一碼難求」，曾在二手平台上被炒至數萬元人民幣。這款AI Agent由Monica.im推出，該公司創始人為中國「90後」肖弘，而Monica背後公司為Butterfly Effect (Hong Kong) Limited。



今年6月，Manus被爆已將公司總部從中國搬至新加坡，同時約數十名非核心員工被裁。Manus方面隨後確認了消息，並透露在當地高薪招聘AI工程師，指此舉是為了提升經營效率，聚焦核心業務。

《經濟通通訊社30日專訊》