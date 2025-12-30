  • 會員
天岳先進(02631)股東哈勃投資累沽0.8%股權，套現逾3億人幣

　　天岳先進(02631)(滬:688234)公布，收到股東哈勃投資發來關於減持股份結果，減持計劃實施完畢，共減持約387.7萬股，佔0.8%股權，每股減持價66.99至94.39元（人民幣．下同），套現約3.15億元。

　　該集團指，哈勃投資持股由5.63%降至4.83%。
《經濟通通訊社30日專訊》

