  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》等拐點

　　近日A股和港股都在盤桓整固，應都是由左側交易轉入右側交易。
　
　　恒指目前在26900/25000間徘徊，這可能就是拐點的位置，一見上企26900，則拐點應現，可上探28000/30000。
　
　　對這個拐點的臆測，且看4家證券商的分析。
　
　　東方證券認為當前市場正逐漸積累上行動能，「跨年」行情有望持續演繹。
　
　　近期股指反彈走勢明顯，但滬綜指明顯受到主流資金關注；29日滬指最終收出第九根陽燭，儘管收盤點位較開盤點位僅高出0.63點，預示著元旦前股指維持強勢概率較高。
　
　　從板塊表現來看，經過幾個月的持續調整後，近期部分龍頭股率先反彈，資金買入跡象明顯，考慮到其發展節奏深度綁定國家核心利益，值得投資者繼續戰略看好。
　
　　綜合來看，目前市場正逐漸積累上升動力，熱點不斷湧現，「跨年」行情有望持續演繹。
　
　　光大證券認為好友或將推動滬指繼續向4000點震盪上升。
　
　　滬指雖然9連陽，但連續兩個交易日個股都是多數收跌，場內資金分歧明顯；但考慮到4000點已經近在眼前，多頭或將推動滬指繼續向4000點震盪上升，同時，熱點輪動的風格大概率將延續。
　
　　中信證券認為近期人民幣匯率升值，利好人民幣權益資產表現。央行下階段政策工具使用更加靈活，重視內需目標。展望2026年，宏觀金融條件穩定指向銀行經營環境穩定，預計銀行息差見底，實體部門風險緩釋中，收入與盈利修復。
　
　　行業絕對收益邏輯來自於，銀行系統性風險再評估帶來的估值修復，同時穩定權益回報特徵驅動資金流入板塊。預計2026年板塊將繼續演繹估值提升方向。
　
　　方正證券認為中央經濟工作會議及財政部明確優化「兩新」政策，多地遴選以舊換新平台企業。據媒體披露，2026年國補將延續，單車最高補3萬元人民幣，聚焦淘汰老舊高排放車輛，同時提升新能源補貼與混動車型純電續航門檻。
　
　　跨年度行情，還是要續走著瞧。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

回顧展望－風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區