招商銀行(03968)非執董孫雲飛辭任，兩行長助理任職資格獲核准

招商銀行(03968)(滬:600036)公布，董事會收到非執行董事孫雲飛因年齡原因請辭非執行董事、戰略與可持續發展委員會委員職務，自昨日起生效。



該集團指，孫雲飛已確認與董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項需要提請股東和債權人注意。



另外，該集團指，收到國家金融監督管理總局批復，崔家鯤和王興海任職行長助理的資格均已獲得核准。

《經濟通通訊社31日專訊》