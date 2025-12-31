上海電氣(02727)公開掛牌售上海市閔行區房地產，底價1.66億人幣

上海電氣(02727)(滬:601727)公布，通過上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓所屬上海市閔行區臨春路188號房地產及附屬設施，掛牌價格為8月31日資產評估值約1.66億元人民幣。
另外，該集團指，通過上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓所持上海電氣國軒新能源科技47.4%股權，掛牌價格為1元人民幣，並放棄對上海昊豪新能源科技合夥企業（有限合夥）出售電氣國軒3.6%股權的優先購買權。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/12/2025 08:53
